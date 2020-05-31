انضمام جامعة الاقتصاد الحكومية إلى مسابقة القادة الصاعدين 2020
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
باكو، 31 مايو، أذرتاج
انضمت كلية الاقتصاد الدولي (ISE) التابعة لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية (UNEC) إلى CIMA - مسابقة القادة الصاعدين 2020.
أبلغت اللجنة الاقتصادية لأوروبا أذرتاج أن 6 فرق من الجامعة ستكون ممثلة في المسابقة بقيادة مدير المدرسة الدولية للاقتصاد عاقل عزيزوف.
وستقام المرحلة الأولى من المسابقة في 7-11 سبتمبر، ومرحلة "الاختبار" في 18 سبتمبر، والمرحلة الثانية في 5-9 أكتوبر، والنهائي في 15 أكتوبر و19 نوفمبر في وارسو، بولندا.
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