انضمام جامعة الاقتصاد الحكومية إلى مسابقة القادة الصاعدين 2020

باكو، 31 مايو، أذرتاج

انضمت كلية الاقتصاد الدولي (ISE) التابعة لجامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية (UNEC) إلى CIMA - مسابقة القادة الصاعدين 2020.

أبلغت اللجنة الاقتصادية لأوروبا أذرتاج أن 6 فرق من الجامعة ستكون ممثلة في المسابقة بقيادة مدير المدرسة الدولية للاقتصاد عاقل عزيزوف.

وستقام المرحلة الأولى من المسابقة في 7-11 سبتمبر، ومرحلة "الاختبار" في 18 سبتمبر، والمرحلة الثانية في 5-9 أكتوبر، والنهائي في 15 أكتوبر و19 نوفمبر في وارسو، بولندا.