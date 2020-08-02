انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الخامس في موضوع "المخطوطات الاذربيجانية في المكتبات العالمية"

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

سيعقد المؤتمر العلمي الدولي الخامس في موضوع "المخطوطات الأذربيجانية في المكتبات العالمية" في نوفمبر 2020 بمناسبة الذكرى السبعين لمعهد المخطوطات باسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان.

وأبلغ المعهد وكالة أذرتاج أن المؤتمر سيشمل محاضرات حول الدراسات الأرشيفية والدراسات الوثائقية واللغويات وحماية آثار المخطوطات والحفاظ عليها وترميمها ويتوقع الاستماع إلى محاضرات في مواضيع تحقيق المخطوطات والكتابات القديمة والفلسفة والببليوغرافيا ودراسات المصادر والدراسات النصية والتاريخ.

يمكن الراغبين في المشاركة في المؤتمر تقديم الأطروحة باللغات الأذربيجانية والتركية والإنجليزية والروسية. ومن المقرر نشر الملخصات في مجموعة علمية. آخر موعد لتقديم الملخصات هو 20 أكتوبر.

طلبات ترتيب هذه الأطروحات كما يلي: يجب كتابة النص في تحرير MS Word وتشكيل A4 وخط Times New Roman بقياس 12 وفاصل ب1.15 سطر. يجب أن يكون هناك مسافة 2 سم على كل جانب من النص. ويوضع مؤشر UOT لمجال العلوم الذي تنتمي إليه الأطروحة في العنوان الأيسر للنص واسم المؤلف ولقبه بخط صغير ومظلم في أسفل اليمين وبخط مائل ومكان العمل (مؤسسة تعليمية) ودرجة أكاديمية وعنوانه العلمي (إن وجد) وفي السطر التالي يجب الإشارة إلى عنوان البريد الإلكتروني. بعد ترك سطر واحد يجب تسجيل عنوان الأطروحة في الوسط، وكل ذلك بخط كبير ومظلم. ثم يجب وضع النص الرئيسي تاركاً سطرين. وبعد النص الرئيسي يجب تسجيل قائمة بالمراجع المستخدمة بسطر واحد ويليه ملخص باللغة الإنجليزية (الأذربيجانية إذا كان النص باللغة الإنجليزية والملخص باللغة الأذربيجانية والإنجليزية إذا كان النص باللغة الروسية). يجب وضع اسم المؤلف ولقبه بخط صغير ومظلم على الجانب الأيمن من الملخص وعنوان الأطروحة بخط كبير ومظلم من المركز ونص الملخص بخط مائل في الأسفل. يجب ألا يتجاوز نص الأطروحة بما في ذلك الملخص 5 آلاف حرف أو صفحتين.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة التنظيم لها الحق في اختيار الأطروحة وإجراء التصحيحات في النص (دون تغيير المحتوى العام) أو إعادة التقارير.

يمكن الحصول على معلومات تفصيلية على الهاتف":

(+994 12) 492 63 33, (+994 12) 437 21 52

وعنوان البريد الإلكتروني [email protected]

والموقع www.manuscript.az.