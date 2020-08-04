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    علم وتعليم


    تمديد مدة قبول الوثائق للابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة

    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]

    باكو، 4 يوليو (أذرتاج).

    تم تمديد المدة الثانية لقبول الوثائق للابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة في العام الحالي.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة قبول الوثائق لتمويل الابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة حتى الساعة 23:59 في 16 أغسطس، ذلك في إطار "برنامج الدولة لزيادة التنافسية العالمية لنظام التعليم العالي في جمهورية اذربيجان خلال سنوات 2019-2023".

    يمكن التعرف على معلومات مفصلة في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.

    AZERTAG.AZ :تمديد مدة قبول الوثائق للابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة
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