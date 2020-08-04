تمديد مدة قبول الوثائق للابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة
AzerTAg.az
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
باكو، 4 يوليو (أذرتاج).
تم تمديد المدة الثانية لقبول الوثائق للابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة في العام الحالي.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة قبول الوثائق لتمويل الابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة حتى الساعة 23:59 في 16 أغسطس، ذلك في إطار "برنامج الدولة لزيادة التنافسية العالمية لنظام التعليم العالي في جمهورية اذربيجان خلال سنوات 2019-2023".
يمكن التعرف على معلومات مفصلة في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [٠٠:٥٦]
٢٨.٠٧.٢٠٢٠ [١٠:٥٩]
٢٧.٠٧.٢٠٢٠ [٢٣:١٨]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:٤٨]
٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٠٧]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
٠٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [٠٠:٥٦]
٢٨.٠٧.٢٠٢٠ [١٠:٥٩]
٢٢.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
١٨.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
١١.٠٧.٢٠٢٠ [٢٢:٣٤]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٥]
٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥٨]
٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٥:٠٠]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٢٩]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:٤٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك