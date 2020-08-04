تمديد مدة قبول الوثائق للابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة

باكو، 4 يوليو (أذرتاج).

تم تمديد المدة الثانية لقبول الوثائق للابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة في العام الحالي.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة قبول الوثائق لتمويل الابتعاث الخارجي لدرجة الدكتوراة حتى الساعة 23:59 في 16 أغسطس، ذلك في إطار "برنامج الدولة لزيادة التنافسية العالمية لنظام التعليم العالي في جمهورية اذربيجان خلال سنوات 2019-2023".

يمكن التعرف على معلومات مفصلة في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.