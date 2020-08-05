رئيس جامعة الاقتصاد: من الواجب توضيح شكل التدريس من العام الدراسي القادم

باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

عرض رئيس جامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية (UNEC) البروفيسور عدالت مرادوف وجهات نظره حول التعليم عن بعد وقدم اقتراحات على صفحته الرسمية على فايسبوك.

نظراً لأهمية الموضوع، تقدم أذرتاج ملخصاً للمقال.

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع نائب رئيس شركة مايكروسوفت فيليب روغ في 16 يونيو: "بسبب هذا الوباء ، يجبرنا هذا الوضع على النظر في التعليم والتعليم عن بعد من زاوية جديدة ... يجب أن نستعد للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 15 سبتمبر. لا نعرف كيف سيكون الوضع الوبائي في ذلك الوقت ولا نعرف ما إذا كان بإمكاننا فتح المدارس والجامعات، لذلك يجب أن نكون مستعدين لأسوأ سيناريو. إذا استمرت المشكلة وتزداد سوءاً فسيتعين علينا التفكير فيها. لكننا الآن بحاجة إلى التفكير في الأمر ".

إن تطبيق التعليم عن بعد بشكل أو بآخر قائم ولا يعد موضوع نقاش. يُنظر إلى استئناف التعليم في شكل ما قبل الوباء كخطوة إلى الوراء ، ولكنه أيضًا غير مرغوب فيه. حتى لو تم استتباب الامور الى نصابها في وباء كوفيد 19، يعتبر الشكل المختلط للتعليم أكثر ملاءمة من قبل معظم الخبراء. نعتقد أن هذا هو النهج الصحيح. فيما يلي بعض الأفكار التي نعتبرها مهمة من حيث التعليم عن بعد:

1. إنشاء القاعدة التشريعية للتعليم عن بعد. بالنظر إلى أن هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً، وأن القرارات في المجال ذي الصلة تستند إلى أفضل الممارسات وأن كفاءة هذه العملية أمر بالغ الأهمية يمكن تمكين الجامعات ذات البنية التحتية المناسبة لاتخاذ قرارات مستقلة حول التعليم عن بعد لفترة من الزمن.

2. مع مراعاة الوضع الحالي، أصبح حل قضية تقديم القروض التعليمية للطلاب ملحاً بشكل خاص. يمكن حل هذه المشكلة من خلال الأموال المتاحة ويمكن النظر في مسألة تمويل الفوائد على القروض التعليمية.

3. إن التعليم عن بعد يساهم في دمج الدورات المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs) في نظام التعليم الجامعي ويكون هذا أمراً لا مفر منه. يجب توضيح جميع القضايا ذات الصلة.

4. في نفس الوقت، من الأسهل تنظيم برامج الدبلوم المزدوج عن بعد مع الجامعات الأجنبية المرموقة. يجب حل المشاكل ذات الصلة في هذا الصدد.

5. يجب توضيح ذلك في أقرب وقت ممكن بشأن الشكل الذي سيتم به تنظيم الدروس من العام الدراسي المقبل. هذا مهم جداً من حيث التحضير للعام الدراسي الجديد. من المعروف أن جامعة هارفارد قررت تطبيق التعليم عن بعد من العام الدراسي القادم ككل، وجامعتا كامبريدج وماساتشوستس من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم.

6. من الواجب إنشاء شبكة مكتبات إلكترونية بين الجامعات.

7. ليس من المرغوب فيه إضاعة الوقت في القبول الرسمي للتعليم عن بعد. هذا أمر مهم من حيث بناء نموذج الجودة، حيث لا توجد حاجة لمشروع تجريبي للتعليم عن بعد في الوضع الحالي.

8. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا التعليم قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وينبغي اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة.

9 - يتطلب الانتقال إلى التعليم عن بعد أيضاً تنظيم العمل على الإنترنت. لذلك، من الضروري حل مسألة اعتماد الوثائق المقدمة عبر الإنترنت من قبل الهيئات ذات الصلة.