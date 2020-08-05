اعلان مسابقة حول "التحديات النفسية لعدوى فيروس كورونا"

باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

درب معهد كونفوشيوس لدى جامعة أذربيجان للغات (ADU) مجموعة من المترجمين المتطوعين باللغة الصينية.

أبلغت جامعة أذربيجان للغات وكالة أذرتاج بأن هذه المجموعة التي يقودها مدير معهد كونفوشيوس رفيق عباسوف ستشارك في نشر المعرفة حول ترجمة المعلومات عن العدوى من اللغة الصينية إلى اللغة الأذربيجانية عن الوقاية من المرض وإدارته.

يعلن معهد كونفوشيوس عن مسابقة بعنوان "التحديات النفسية لوباء فيروس كورونا" في إطار هذا المشروع.

يمكن أن يشارك في المسابقة علماء النفس المحترفين، وكذلك الأطباء ورجال الشرطة والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يواجهون حالات عقلية غير مواتية لدى الناس. يجب أن تتناول التوصيات القضايا المتعلقة بتفسير الحالات العاطفية المختلفة لدى الأشخاص خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن تقليل التوتر والسيطرة على القلق والحفاظ على الإنتاجية في العمل الحالي.

يمكن تقديم الأعمال في الموضوعات التالية:

1. الحالة العقلية للشخص أثناء العزلة الذاتية ؛ 2. توصيات للطلبة عند التبديل إلى وضع التعلم عن بعد والإقامة المؤقتة في المنزل.

3. الإعداد النفسي للامتحانات.

4. المساعدة النفسية لأعضاء المجموعة المعرضة للخطر.

5. توصيات للمراهقين المصابين بالقلق من فيروس كورونا.

6 - تقديم المشورة لوالدي الأطفال في سن ما قبل المدرسة وصغار الأطفال خلال فترة الحجر الصحي.

7. تجربة الصين في منع المواقف العاطفية غير المواتية أثناء الحجر الصحي.

يجب على المشاركين إرسال معلومات عن أنفسهم (بما في ذلك الاسم واسم العائلة ورقم الاتصال) باللغتين الأذربيجانية والإنجليزية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) حتى 31 أغسطس. سيتم نشر الأعمال المختارة في عدد خاص. سيتم منح الفائزين دبلومات وجوائز.