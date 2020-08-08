صدور كتاب عن علاقات نادر شاه أفشار مع السكان المسيحيين لأذربيجان

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

بقرار من المجلس العلمي لمعهد المخطوطات باسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان صدر كتاب "المراجع الفارسية عن علاقات نادر شاه أفشار بالسكان المسيحيين لأذربيجان (الجالية الأرمنية نموذجا)" عن دار نشر "علم".

تفيد أذرتاج أنه يُبحث في الكتاب عن وضع السكان المسيحيين في أذربيجان في عهد نادر شاه أفشار على أساس المصادر الأولية ويركز على مسألة مدروسة قليلاً في التأريخ - امتيازات السكان المسيحيين والحماية المقدمة لهم. انعكس موقف نادر شاه تجاه ممثلي الكنائس والأديرة المسيحية في أحكامه وفرماناته. نتيجة لسياسة نادر شاه المتسامحة مع رعاياه المسيحيين تم إعفاء ممتلكات أبرشية "أوتشكيلسا" من الضرائب. سُمح للمسيحيين ليس فقط بإعادة بناء كنائسهم ولكن أيضاً تشييد كنائس جديدة.

ويشير المحرر العلمي للكتاب، الأكاديمي رامز مهدييف في "مقدمة" بعنوان "نادر شاه والجالية الأرمنية للإمبراطورية: "مراجع تاريخية ضد الافتراءات والتشويه" إلى أن أنشطة نادر شاه هي نقطة في تاريخ الدولة والتاريخ العسكري لأذربيجان، فضلاً عن التغييرات الأيديولوجية. "بالإضافة إلى العوامل المذكورة، فإن الإرث التاريخي لنادر شاه له قيمة كبيرة من حيث فضح الدعاية الأرمنية القومية التي تختلط بالعداء والكراهية وعادة ما تكون مبنية على الاحتيال".

في رأي الباحث الذي يعتبر محاولات علماء التأريخ الأرمني تقديم صورة نادر شاه كإسلامي متعصب وعدو للمسيحية هي دليل آخر على الدعاية الأرمنية التقليدية فإن مهمة المؤرخين الأذربيجانيين هي الرد العلمي المقنع بناءً على المراجع والتحليلات. يخدم جمع المراجع هذا الغرض. تظهر المراجع الواردة في المنشور بوضوح وضع الأرمن الذين كانوا يعيشون في أذربيجان وإيران في عهد نادر شاه.

يتضمن الكتاب 28 مرجعاً. معظم هذه المراجع مكونة من خطابات ومراسيم وتتحدث عن العلاقات بين نادر شاه والجالية الأرمنية. المرجع 28 هي مرسوم نادر شاه الذي يمنح حرية الدين لجميع الرعايا المسيحيين في الإمبراطورية. وفقاً للمرسوم، يمكن تسمية نادر شاه بأنه من أتباع سياسة الحكام المسلمين التي دامت قروناً تجاه المسيحيين.

وفي نهاية كل مرسوم يضاف نص التظلم والشكوى، الأمر الذي استلزم إصداره والذي ينبغي اعتباره إشارة خاصة للمسئول المحلي بأن الحاكم كان على علم بما يحدث.

من بين المراجع الموجودة في المجموعة، هناك أيضاً 3 مراسيم بشأن الأرمن صادرة عن نجل نادر شاه وولي العهد الأمير رضاقولو ميرزا. تتماشى هذه المراجع مع روح نهج نادر شاه مع الجالية الأرمنية.

ان كل هذه المراجع المقدمة للقراء باللغة الأذربيجانية بالغة الاهمية للعلماء والخبراء، حتى فإن المؤرخين الأرمن لا يستطيعون انكار صحتها ويشيرون اليها على أنها مصادر دقيقة. وهذا سيحرر الباحثين من الشكوك والخلافات التي قد تنشأ حول جدية المصادر.

تمت ترجمة الوثائق الموجودة في الكتاب من الفارسية من قبل أكرم باقروف الباحث البارز لمعهد المخطوطات باسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان ودكتور الفلسفة في علم الفلسفة والأستاذ المشارك والعالم في علم المصادر. تم تطوير قواميس المصطلحات والتفسيرات من قبل المترجم لتسهيل فهم الوثائق. مرتبة المجموعة هي مؤلفة البحث التاريخي تحت عنوان "أوضاع السكان المسيحيين في أذربيجان في عهد نادر شاه أفشار" الوارد في الكتاب والباحثة الرائدة في معهد التاريخ باسم عباس غولي باكخانوف، ودكتوراه الفلسفة في التاريخ نيجار غوزالوفا. رئيس المشروع هو رئيس الأمانة العامة لرئاسة لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الدكتوراه في الفلسفة في العلوم السياسية والبروفيسور المشارك إيلدار أميروف.

تُعد هذه المراجع التي نُشرت لأول مرة مصدراً مفيداً لتأريخنا. يحتوي الكتاب أيضاً على النص الفارسي وصورة ضوئية للوثائق.