تركيب 26 مدرسة جاهزة في محافظات
AzerTAg.az
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:١٨]
باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ستركب 26 مدرسة جاهزة في 12 محافظة، وفقا لمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصادر لتطوير البنية التحتية التعليمية بالمحافظات والأقاليم.
أفادت وكالة أذرتاج انه تم تخصيص 7 ملايين مانات لوزارة التعليم الأذربيجانية لهذا الغرض.
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