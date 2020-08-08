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    علم وتعليم


    تركيب 26 مدرسة جاهزة في محافظات

    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:١٨]

    باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ستركب 26 مدرسة جاهزة في 12 محافظة، وفقا لمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصادر لتطوير البنية التحتية التعليمية بالمحافظات والأقاليم.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم تخصيص 7 ملايين مانات لوزارة التعليم الأذربيجانية لهذا الغرض.

    AZERTAG.AZ : تركيب 26 مدرسة جاهزة في محافظات
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