باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج) ستركب 26 مدرسة جاهزة في 12 محافظة، وفقا لمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصادر لتطوير البنية التحتية التعليمية بالمحافظات والأقاليم. أفادت وكالة أذرتاج انه تم تخصيص 7 ملايين مانات لوزارة التعليم الأذربيجانية لهذا الغرض.

AZERTAG.AZ : تركيب 26 مدرسة جاهزة في محافظات

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده