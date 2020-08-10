  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    يمكن الأجانب الدراسة في المدارس المهنية الحكومية

    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]

    باكو، 10 أغسطس (اذرتاج).

    يمكن الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ان يدرسوا في مؤسسات التدريب المهني الحكومية الا بالتمويل الذاتي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان كبير المستشارين في وكالة الدولة للتعليم المهني رويال يولتشويف في مؤتمر صحفي مكرس للفتح باب القبول الى التعليم المهني لعامي 2020-2021.

    يشار الى انه اعلن فتح باب القبول الى مؤسسات التعليم المهني اليوم. سيتم قبول الوثائق والاوراق إلكترونيا عبر التسجيل في صفحة http://qebul.vet.edu.az/ حتى 24 أغسطس. ستعلن نتائج المسابقة في 25 أغسطس وسترسل الرسائل القصيرة (SMS) الى ارقام هواتف المرشحين.

    AZERTAG.AZ :يمكن الأجانب الدراسة في المدارس المهنية الحكومية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:١٨]
    تركيب 26 مدرسة جاهزة في محافظات
    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٧]
    صدور كتاب عن علاقات نادر شاه أفشار مع السكان المسيحيين لأذربيجان
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٢]
    اعلان مسابقة حول "التحديات النفسية لعدوى فيروس كورونا"
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:١٥‎]
    رئيس جامعة الاقتصاد: من الواجب توضيح شكل التدريس من العام الدراسي القادم
    يمكن الأجانب الدراسة في المدارس المهنية الحكومية