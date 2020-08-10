يمكن الأجانب الدراسة في المدارس المهنية الحكومية

باكو، 10 أغسطس (اذرتاج).

يمكن الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ان يدرسوا في مؤسسات التدريب المهني الحكومية الا بالتمويل الذاتي.

أفادت وكالة اذرتاج ان كبير المستشارين في وكالة الدولة للتعليم المهني رويال يولتشويف في مؤتمر صحفي مكرس للفتح باب القبول الى التعليم المهني لعامي 2020-2021.

يشار الى انه اعلن فتح باب القبول الى مؤسسات التعليم المهني اليوم. سيتم قبول الوثائق والاوراق إلكترونيا عبر التسجيل في صفحة http://qebul.vet.edu.az/ حتى 24 أغسطس. ستعلن نتائج المسابقة في 25 أغسطس وسترسل الرسائل القصيرة (SMS) الى ارقام هواتف المرشحين.