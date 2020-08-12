باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج) اجتمع وزير التعليم الاذربيجاني أمين أمراللهيف اليوم مع السفير التركي في أذربيجان أركان أوزأورال. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع آفاق التعاون والوضع الحالي للعلاقات في مجال التعليم بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا.

AZERTAG.AZ : بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وتركيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده