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    علم وتعليم


    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وتركيا

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٩]

    باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    اجتمع وزير التعليم الاذربيجاني أمين أمراللهيف اليوم مع السفير التركي في أذربيجان أركان أوزأورال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع آفاق التعاون والوضع الحالي للعلاقات في مجال التعليم بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا.

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    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وتركيا