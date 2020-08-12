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    علم وتعليم


    جامعة باكو الحكومية ستطلق مشروع "إيراسموس+كا2" الجديد

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]

    باكو، 12 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت أسماء الفائزين للمسابقة التالية في إطار برنامج "إيراسموس+" (Erasmus +) للاتحاد الأوروبي. وفقًا للنتائج، ستشارك جامعة باكو الحكومية كشريك في مشروع "الدورات الجديدة في هندسة الجغرافيا المكانية لتكييف النظم البيئية الساحلية مع تغير المناخ".

    تفيد أذرتاج نقلاً عن جامعة باكو الحكومية أن المشروع المقرر تنفيذه خلال سنوات 2020-2023، سيتم إنجازه بالتنسيق من جامعة الفارابي الوطنية لكازاخستان. ستشارك جامعات من أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وألمانيا ورومانيا وليتوانيا وهولندا في المشروع كشركاء.

    الهدف من المشروع هو تحديث المناهج الدراسية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تقنيات الجغرافيا المكانية بالاستفادة من تقنيات حديثة لضمان السلامة البيئية للنظم البيئية الساحلية.

    AZERTAG.AZ :جامعة باكو الحكومية ستطلق مشروع "إيراسموس+كا2" الجديد
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