مواصلة قبول الوثائق للقبول الى التعليم المهني للعام الدراسي 2020-2021

باكو، 12 أغسطس، أذرتاج

يتواصل قبول الوثائق للقبول الى مرحلة التعليم المهني للعام الدراسي 2020-2021.

تفيد أذرتاج استناداً إلى الوكالة الحكومية للتعليم المهني أنه سيتم استلام الوثائق إلكتروناً بحلول 24 أغسطس. يجب على الراغبين في المشاركة في مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم المهني صياغة الطلب لقبول المستندات الإلكتروني في رابط (http://qebul.vet.edu.az/) ضمن "نظام المعلومات المركزي للتعليم" لوزارة التعليم.

بغية اجتياز مرحلة التسلم إلكتروني للوثائق من المطلوب تقديم شهادة الهوية ووثيقة تعليم (الشهادة) شهادة الإعاقة للأشخاص المعوقين وشهادة تصدق فقدان الرعاية الأبوية أو الحرمان من الرعاية الأبوية للأيتام والأشخاص المحرومين من رعاية الوالدين. سيعتمد الالتحاق بمؤسسات التعليم المهني على اساس درجة متوسطة للعلامات المدرجة في الشهادة حسب المواد ذات الصلة. أثناء عملية الالتحاق، ستتاح لكل مرشح الفرصة لاختيار 5 تخصصات كحد أقصى.

سيتم الإعلان عن نتائج المسابقة في 25 أغسطس وسيتم إرسال الرسائل القصيرة إلى أرقام الهواتف المحمولة المسجلة للمرشحين المقبولين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 18 ألفاً و260 موقع للتعليم المهني في العام الدراسي 2020/2021. سيدرس 11 ألفاً و40 شخصاً على حساب ميزانية الدولة وسيدرس 7 آلاف و220 شخص على أساس التمويل الذاتي. سيجري الالتحاق بـ 66 مدرسة مهنية في 120 تخصص. يجري التعليم في مؤسسات التعليم المهني على أساس طلب الدولة (على حساب ميزانية الدولة) أو على أساس التمويل الذاتي. تضمن الدولة مصروفات الطلبة التعليمية في المدارس المهنية مرة واحدة فقط على نفقة الدولة. اما الأطفال الذين فقدوا والديهم أو حرموا من رعاية الوالدين وأفراد أسر الشهداء والأشخاص ذوي الدرجة الأولى والثانية والثالثة من الإعاقة والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً والأشخاص لهم الآباء من ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى والذين يقل دخلهم الشهري عن مستوى الكفاف أثناء الدراسة في المدارس المهنية الحكومية فسوف يتم دفع لهم الرسوم الدراسية من ميزانية الدولة.

في نفس الوقت، نصف الرسوم الدراسية للمستفيدين من المساعدة الاجتماعية الحكومية المستهدفة، والأشخاص الذين لهم والدان (أو والد وحيد) أو الممثلين القانونيين للأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجتين الأولى والثانية والطلبة المسجلون كعاطلين عن العمل ومتقاعدون كبار السن، والحاصلون على الإعانات الاجتماعية للشيخوخة سيكون تعليمهم على حساب ميزانية الدولة. سيمكن الأجانب وعديمي الجنسية من الدراسة في المدارس المهنية العامة على أساس التمويل الذاتي.

إذا كانت هناك وظائف شاغرة بعد إعلان النتائج ويتم تسجيل المتقدمين فسيجرى التحاق إضافي في سبتمبر.