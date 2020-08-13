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    علم وتعليم


    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وروسيا

    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    اجتمع وزير التعليم الاذربيجاني أمين أمراللهيف اليوم مع السفير الروسي في أذربيجان ميخائيل بوجارنيكوف.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع آفاق التعاون والوضع الحالي للعلاقات في مجال التعليم بين جمهوريتي أذربيجان وروسيا.

    AZERTAG.AZ :بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وروسيا
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