مناقشة آفاق التعاون في مجال الطاقة بين وزير الطاقة الأذربيجاني ونظيره الإيراني

باكو، 13 أغسطس (أذرتاج).

جرى لقاء بين وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير الطاقة الإيراني رضى اردكانيان.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء المسائل المطروحة في أجندة التعاون الثنائي والثلاثي في مجال الطاقة الكهربائية.

وصف وزير الطاقة تمديد مدة "معاهدة البيع والشراء للطاقة الكهربائية" الموقعة بين جمعية "اذراينيرجي" الأذربيجانية وشركة "توانر" الإيرانية حتى عام 2020 بالخطوة التي تدعم التعاون في هذا المجال.

كذلك نوقشت في اللقاء وضع تنفيذ مشاريع خزاني ماء "خودافرين" و"قيز قالاسي" وكذلك محطة "اوردوباد" الكهرمائية. تم التأكيد على ضرورة تسريع الاعمال في هذه المشاريع وقرر انعقاد اجتماعات اللجان الفنية المعنية قريبا.

كذلك بحث الجانبان في مشروع نشاء محطة كهرمائية في منطقة حدود مع ايران. وأشير الى أهمية انشاء ممر الطاقة بين روسيا وأذربيجان وايران. قيل ان البلدان الثلاثة اتفقت على اعداد تقرير الوصف الفني الاقتصادي لربط شبكات الكهرباء لهذه البلدان. ستقوم بإعداده شركة الاستشارة والهندسة.

كذلك تناول الجانبان في اللقاء آفاق التعاون في الطاقة الكهربائية بين أذربيجان وايران وتركيا.