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    زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان

    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٧]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وفقا لبيانات التشغيل الخاصة بالكهرباء لوزارة الطاقة في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، بلغ إنتاج البلاد من الكهرباء خلال يوليو 2395.1 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات 110.7 مليون كيلوواط / ساعة واستيراد 15.9 مليون كيلوواط / ساعة.

    وزاد إنتاج الكهرباء خلال شهر يوليو بمقدار 26.2 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات بمقدار 9 ملايين كيلوواط / ساعة والواردات بمقدار 2.6 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم توليد 13726.7 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية و14358.9 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الحرارية و774.5 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و28 مليون كيلوواط ساعة في محطة الطاقة الشمسية و63.3 مليون كيلوواط ساعة في محطة طاقة الرياح.

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان
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