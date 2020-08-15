الإعلام الإسرائيلي يكتب عن تضامن اليهود مع أذربيجان

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية تغطية مظاهرة 9 أغسطس التي نظمها مئات اليهود من الأصول الأذربيجانية المقيمين في اسرائيل في تل أبيب - يافا دعماً لدولة أذربيجان المستقلة ولاستنكار العدوان الأرمني.

أبلغت لجنة الدولة للعمل مع المغتربين وكالة أذرتاج أن الحدث تم بثه على برنامج "أنباء إسرائيل" لقناة ILTV الدولية للتلفيزيون الإسرائيلي ووكالة “The Jewish Press” للانباء بعنوان "مئات اليهود من الأصول الأذربيجانية المقيمين في إسرائيل يستنكرون علانياً العدوان الأرمني" وتفيد أن نحو 600 يهودي تظاهروا أمام المركز الثقافي الأرمني والكنيسة الأرمنية بعد مسيرة في المدينة. مواطنونا غاضبون من الأنباء التي تفيد بأن القوات المسلحة الأرمينية قصفت حدود الدولة في اتجاه مقاطعة توفوز الأذربيجانية، مما أسفر عن مقتل 12 عسكرياً ومدنياً واحداً يبلغ من العمر 76 عاماً. واحتجوا بشدة على احتلال أرمينيا لأراضي قارباغ الجبلية لأذربيجان وسبع مناطق مجاورة لسنوات عديدة.

تحدث الحاخام شموئيل سيمان توف والمحلل السياسي أريه غوت ورئيس البيت الأذربيجاني في إسرائيل شيرين نيكساميا ميخائيلي والآخرون في هذا الحدث وأكدوا أن إسرائيل تتضامن مرة أخرى مع أذربيجان التي تسود فيها التعددية الثقافية والتسامح. وشددوا على أن أرمينيا التي تهين بذكرى ضحايا الهولوكوست من خلال نصب تمثال عميل الفاشية غاريغين نجده لن تتمكن من الإضرار بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي إشارة إلى مقتل أذربيجانيين من الأصل اليهودي في المعارك من أجل وحدة أراضي أذربيجان، طالب المتحدثون بتحرير منطقة قارباغ الجبلية التاريخية و7 مناطق مجاورة لأذربيجان وعودة أكثر من مليون لاجئ ومشرَّد أذربيجاني إلى أوطانهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الحدث الذي تم بثه على برنامج "أنباء إسرائيل" لقناة ILTV الدولية للتلفيزيون الإسرائيلي من الساعة 13:33، دار الحديث بالتفصيل عن المسيرة في تل أبيب - يافا وتاريخ نزاع قارباغ الجبلية والاستفزازات العسكرية الأخيرة التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية، وكذلك أفكار سكان توفوز.