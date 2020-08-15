تدرس تجربة الدول المجاورة أيضاً في مسألة فتح المؤسسات التعليمية

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

تدرس تجربة الدول المجاورة في فتح المؤسسات التعليمية أيضاً. ومع ذلك ، فإن الوضع الوبائي في البلاد سيؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار في هذا الصدد.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن حكمت حاجييف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر العمليات لمجلس الوزراء يوم 15 أغسطس.

وقال إن المعاهد ذات الصلة العاملة تحت رعاية وزارة التعليم تدرس هذه القضايا من وجهة نظر علمية. هناك تصنيفات مختلفة للمؤسسات التعليمية مثل التعليم قبل المدرسي والثانوي والعالي والمهني. عند اتخاذ القرارات بشأن استئناف عمل المؤسسات التعليمية، ستؤخذ في الاعتبار خصائص المؤسسات وعدد التلاميذ والطلبة في الفصول الدراسية والقاعات.

وأضاف قائلاً: "أنشأت وزارة التعليم المنتدى العام الخاص. من خلال هذا المنتدى تدرس أيضاً آراء الطلبة وأولياء الأمور وخبراء التعليم. وقال حكمت حاجييف أيضاً "ستركز المناقشات حول افتتاح المؤسسات التعليمية على هذه الأفكار".