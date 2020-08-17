%5.5 من الأجانب وعديمي الجنسية الحاصلين على تصاريح العمل يعملون في مجال التعليم في اذربيجان

باكو، 17 أغسطس، أذرتاج

في نهاية الربع الثاني من عام 2020، بلغ عدد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين أصدرت أو مددت تصاريح العمل لهم للعمل بأجر في اذربيجان 1192 عامل. تم إصدار تصاريح العمل ل%5.5 منهم للعمل في مجال التعليم.

تفيد أذرتاج أن هذه المعلومات وردت في تقرير لجنة الإحصاءات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، في الفترة من يناير إلى يونيو 2020، بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية لكل موظف للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 88.8 ساعة.