فتح المدارس بنظام الدوام المختلط "الإلكتروني والمباشر" مرهون بمستوى انخفاض الاصابة

باكو، 18 أغسطس (أذرتاج)

إن فتح المدارس الثانوية في شهر سبتمبر بنظام الدوام المختلط (بدمج التعلم "عن بعد" مع "التقليدي") مرهون بالتزامنا للقواعد الصحية والنظافة وللتباعد الآمن ورقابتنا على التزامها من قبل الآخرين.

افادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وفا يعقوبلو مديرة قسم التعليم العام وما قبل المدرسي لدى وزارة التعليم الاذربيجانية.

في حالة انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد الى مستوى محدد خلال مدة اقل من شهر فنتمكن من العودة إلى المدارس بشكل آمن. فلا نعود في حالة حدوث عكس هذا. وسيتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن من قبل مقر العمليات ومجلس الوزراء.