بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

عقد لقاء افتراضي عبر الاتصال المرئي بين وزير التعليم الأذربيجاني أمين أمراللهييف وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى أذربيجان جيمس لايل شارب ورئيس ممثلية المجلس البريطاني في أذربيجان سامر شاه.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع آفاق التعاون والوضع الحالي للعلاقات في مجال التعليم بين جمهورية أذربيجان وبريطانيا العظمى.

وتبادلا وجهات النظر حول المشاريع المنفذة في بلادنا بدعم من المجلس البريطاني.