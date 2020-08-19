  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٠]

    باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    عقد لقاء افتراضي عبر الاتصال المرئي بين وزير التعليم الأذربيجاني أمين أمراللهييف وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى أذربيجان جيمس لايل شارب ورئيس ممثلية المجلس البريطاني في أذربيجان سامر شاه.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع آفاق التعاون والوضع الحالي للعلاقات في مجال التعليم بين جمهورية أذربيجان وبريطانيا العظمى.

    وتبادلا وجهات النظر حول المشاريع المنفذة في بلادنا بدعم من المجلس البريطاني.

    AZERTAG.AZ :بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وبريطانيا العظمى
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:٢٤]
    فتح المدارس بنظام الدوام المختلط "الإلكتروني والمباشر" مرهون بمستوى انخفاض الاصابة
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:١٧]
    %5.5 من الأجانب وعديمي الجنسية الحاصلين على تصاريح العمل يعملون في مجال التعليم في اذربيجان
    ١٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
    تدرس تجربة الدول المجاورة أيضاً في مسألة فتح المؤسسات التعليمية
    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٠:٤٦]
    صدور كتاب "الدوافع الاجتماعية في إبداع روحي البغدادي"
    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وبريطانيا العظمى بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وبريطانيا العظمى بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وبريطانيا العظمى بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وبريطانيا العظمى