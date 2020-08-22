نجاح تلاميذ المدارس الأذربيجانيين في أولمبياد العلوم الدولي

باكو، 22 أغسطس، أذرتاج

أقيم الأولمبياد للعلوم المعلوماتية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شكل افتراضي في الفترة من 14 إلى 21 أغسطس.

أبلغت وزارة التعليم وكالة أذرتاج أن أكثر من 200 طالب من 33 دولة شاركوا في المسابقة. حصل مراد عيني زاده تلميذ الصف الحادي عشر للمدرسة المتخصصة في الفيزياء والرياضيات والمعلومات لدى وزارة التعليم وعزيز حسينوف تلميذ الصف العاشر في المدرسة الثانوية رقم 15 في مدينة كنجه على ميداليتين برونزيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأولمبياد المعلوماتي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ هي مسابقة افتراضية تنظم في شكل الأولمبياد المعلوماتي الدولي منذ عام 2007.