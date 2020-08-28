باكو، 28 أغسطس، أذرتاج تعد نسبة إصابة الأطفال بـ COVID-19 منخفضة للغاية. لذلك، يجب اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية عندما يرتدي الأطفال الكمامات. تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد من مستشار وزير التعليم رستم أغاييف في اللقاء مع الصحفيين يوم 27 أغسطس حول تنظيم عمل المؤسسات التعليمية في فترة وباء 19COVID-. قال إن الآباء يقررون ارتداء الأطفال دون سن 12 سنة الكمامات الصحية. يُنصح بارتداء الأطفال فوق سن 12 سنة الكمامات في المدارس والمنشآت المغلقة.

AZERTAG.AZ : الأطفال تحت سن 12 سنة غير مجبرون على ارتداء الكمامات

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده