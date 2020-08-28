باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

سيتم التوصل إلى اتفاق خاص مع الآباء الذين لا يرغبون في إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

كما تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من وزير التعليم أمين أمرولاييف في اللقاء مع الصحفيين يوم 27 أغسطس حول عمل تنظيم المؤسسات التعليمية خلال وباء COVID-19.

وقال الوزير: "سيتم إبلاغ الآباء أنه في النصف الأول على الأقل من العام، يجب على التلميذ مشاهدة كل من الدروس التلفزيونية والمشاركة في" الدروس الافتراضية "التي تنظمها المدرسة، تحت إشراف أحد الوالدين. يجب على التلميذ الحضور والمشاركة في التقييمات النهائية الصغيرة والكبيرة، وإن كان ذلك بجدول زمني متقطع في المدرسة لمراعاة شهادته للفصل الدراسي الأول. إذا أخذنا في الاعتبار أن مجموعة من الآباء لن يرسلون أطفالهم إلى المدرسة فسوف نتمكن من تقليل عدد التلاميذ ".