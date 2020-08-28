  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    التوصل إلى اتفاق خاص مع الآباء الذين لا يرغبون في إرسال أطفالهم إلى المدرسة

    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]

    باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

    سيتم التوصل إلى اتفاق خاص مع الآباء الذين لا يرغبون في إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

    كما تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من وزير التعليم أمين أمرولاييف في اللقاء مع الصحفيين يوم 27 أغسطس حول عمل تنظيم المؤسسات التعليمية خلال وباء COVID-19.

    وقال الوزير: "سيتم إبلاغ الآباء أنه في النصف الأول على الأقل من العام، يجب على التلميذ مشاهدة كل من الدروس التلفزيونية والمشاركة في" الدروس الافتراضية "التي تنظمها المدرسة، تحت إشراف أحد الوالدين. يجب على التلميذ الحضور والمشاركة في التقييمات النهائية الصغيرة والكبيرة، وإن كان ذلك بجدول زمني متقطع في المدرسة لمراعاة شهادته للفصل الدراسي الأول. إذا أخذنا في الاعتبار أن مجموعة من الآباء لن يرسلون أطفالهم إلى المدرسة فسوف نتمكن من تقليل عدد التلاميذ ".

    AZERTAG.AZ :التوصل إلى اتفاق خاص مع الآباء الذين لا يرغبون في إرسال أطفالهم إلى المدرسة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
    المعلمون الأجانب يأتون الى البلد بإذن من مقر العمليات ووزارة التعليم
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
    الأطفال تحت سن 12 سنة غير مجبرون على ارتداء الكمامات
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
    افتتاح المؤسسات التعليمية في أذربيجان اعتباراً من 15 سبتمبر مرحليا
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
    يومان في الأسبوع للدروس للأطفال في مجموعات في مرحلة ما قبل المدرسة
    التوصل إلى اتفاق خاص مع الآباء الذين لا يرغبون في إرسال أطفالهم إلى المدرسة