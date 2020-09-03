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    علم وتعليم


    عقد اجتماع وزراء التعليم في الدول التركية خلال أكتوبر

    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]

    نور سلطان، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين رئيس الأكاديمية التركية الدولية دارخان قديرعلي ووزير التعليم الاذربيجاني أمين أمراللهيف.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الاكاديمية هنأ أمين أمراللهيف بمناسبة تعيينه وزيرا للتعليم وتمنى له التوفيق في العام الدراسي الجديد.

    وأكد دارخان قديرعلي أن أذربيجان تترأس المجلس العلمي للأكاديمية التركية الدولية هذا العام معربا عن ارتياحه للتعاون النشط.

    وشدد الطرفان على ضرورة تنسيق التعاون ومواصلة المشاريع المشتركة في مجالي العلوم والتعليم رغم الآثار السلبية لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

    تم التوصل إلى اتفاق للاحتفال بالذكرى السنوية الـ1150 للمفكر الكبير الفارابي والذكرى الـ150 للأديب الشهير عبد الرحيم بك حاقويردييف والذكرى الـ135 للملحن العظيم عزير حاجبيلي مع وزارة التربية والتعليم الأذربيجانية في الأشهر المقبلة.

    اقترح الجانب الأذربيجاني عقد الاجتماع القادم للمجلس العلمي للأكاديمية التركية الدولية في أكتوبر.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع وزراء التعليم في الدول التركية خلال أكتوبر
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