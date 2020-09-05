أذربيجان وايران تناقشان التعاون في مجال الطاقة الكهربائية

باكو، 5 سبتمبر، اذرتاج

اقيم اجتماع عبر الاتصال المرئي للجنة الفنية المشتركة المعنية باستمرار بناء محطتي خودافرين وقيز قالاسي الكهرمائيتين واستغلالهما على نهر آراز بين جمهورية اذربيجان وجمهورية ايران الاسلامية.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان اللقاء تناول مناقشة تحديد تكاليف الانشاء والاضرار في هاتين المحطتين الكهرمائيتين وشراء المعدات والاجهزة اللازمة لهما وتركيبهما.

الى جانب ذلك، اقيم الاجتماع الاول عبر الاتصال المرئي للجنة الفنية المشتركة المعنية بانشاء محطتين أوردوباد ومارازاد الكهرمائيتين. اجرى الطرفان تبادل الآراء حول تسريع اعمال انشاء محطة "اوردوباد" الكهرمائية وتقييم تأثير انشائها على البيئة المحيطة. قرر انعقاد الاجتماع التالي في هذا الموضوع في ايران في نهاية سبتمبر لهذا العام.