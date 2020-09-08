الدروس في المدارس ستنظم نظرا للوضع الوبائي وكثافة التلامذة

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

سيتم تنظيم الدروس حسب الحالة الوبائية وعدد التلامذة في المدرسة.

أبلغت وزارة التعليم وكالة أذرتاج أن الحصص المخصصة لتدريس المواد في المناهج الدراسية (بما في ذلك ساعات الأنشطة اللامنهجية) سيتم تدريسها حضورياً وبالحفاظ على المسافة. ستستبدل الموضوعات التي لم يتم تدريسها للتلامذة حضورياً بالدروس التلفزيونية والتعليم عن بعد من خلال "المدرسة الافتراضية".