  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    الدروس في المدارس ستنظم نظرا للوضع الوبائي وكثافة التلامذة

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٣]

    باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

    سيتم تنظيم الدروس حسب الحالة الوبائية وعدد التلامذة في المدرسة.

    أبلغت وزارة التعليم وكالة أذرتاج أن الحصص المخصصة لتدريس المواد في المناهج الدراسية (بما في ذلك ساعات الأنشطة اللامنهجية) سيتم تدريسها حضورياً وبالحفاظ على المسافة. ستستبدل الموضوعات التي لم يتم تدريسها للتلامذة حضورياً بالدروس التلفزيونية والتعليم عن بعد من خلال "المدرسة الافتراضية".

    AZERTAG.AZ :الدروس في المدارس ستنظم نظرا للوضع الوبائي وكثافة التلامذة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]
    وزارة التعليم: سيتم تقسيم الفصول إلى مجموعات أثناء التدريس الحضوري للحفاظ على المسافة الاجتماعية
    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
    عقد اجتماع وزراء التعليم في الدول التركية خلال أكتوبر
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٠٢]
    اعتباراً من 15 سبتمبر سيجري التعليم عن بعد في عدد من المؤسسات التعليمية
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
    التوصل إلى اتفاق خاص مع الآباء الذين لا يرغبون في إرسال أطفالهم إلى المدرسة
    الدروس في المدارس ستنظم نظرا للوضع الوبائي وكثافة التلامذة