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    نقل حوالي 9000 حاوية عبر سفينة "أكتاو – باكو" خلال 8 أشهر

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]

    نور سلطان، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم نقل أكثر من 3.8 ملايين طن من البضائع عبر مينائي أكتاو وكوريك في كازاخستان في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. تم تسجيل الزيادة من حيث إعادة شحن المركبات والحاويات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نقل الأسطول التجاري المحلي 1.5 مليون طن من البضائع بين موانئ الدول المطلة على بحر الخزر. وتم نقل حوالي 9000 حاوية عبر سفينة "أكتاو – باكو" خلال هذه الفترة.

    بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم الشحن المحلي حوالي 1.3 مليون طن (حصة روسيا 200 ألف طن).

    AZERTAG.AZ :نقل حوالي 9000 حاوية عبر سفينة "أكتاو – باكو" خلال 8 أشهر
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