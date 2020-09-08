باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم تسليم البيتومين المنقول من أذربيجان عبر القطار السريع لشركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة إلى أوكرانيا. أفادت وكالة أذرتاج انه تم تفريغ البيتومين في أوكرانيا والذي تنتجه مصفاة حيدر علييف للنفط في محطة أورلوفشينا.

AZERTAG.AZ : تسليم البيتومين المنقول من أذربيجان إلى أوكرانيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده