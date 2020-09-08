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    تسليم البيتومين المنقول من أذربيجان إلى أوكرانيا

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٨]

    باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تسليم البيتومين المنقول من أذربيجان عبر القطار السريع لشركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة إلى أوكرانيا.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم تفريغ البيتومين في أوكرانيا والذي تنتجه مصفاة حيدر علييف للنفط في محطة أورلوفشينا.

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