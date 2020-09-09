الشركة البلجيكية تعترف بسرقة وانتحال أغنية الملحن الاذربيجاني فكرت أميروف

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

سرق وانتحل فاردان هوفانيسيان وإيمري كولتكين المقيمان في بلجيكا موسيقى الملحن الأذربيجاني الشهير فكرت أميروف "أغنية "كور عربين ماهنيسي" (اغنية العربي الاعمى) وادخلاها في ألبومهما "كارين" الموسيقي تحت اسم "هوشر" وبثاها على عدد من المنصات الالكترونية. في هذا الصدد، تقدمت وكالة الملكية الفكرية وورثة الملحن فكرت أميروف بطلبات ذات الصلة على شركة Muziekpublique البلجيكية المنتجة للألبوم الموسيقي لمنع التعدي على حق التأليف والملكية الفكرية.

جاء في الرسالة الجديدة الواردة إلى وكالة الملكية الفكرية أن المدير التنفيذي لشركة Muziekpublique بيتر فان رومباي ومنسق الشركة كنزة إسماعيلي يعتذران نيابة عن الشركة عن جميع الأضرار الناجمة عن الخطأ في نسبة الاغنية الأذربيجانية الى غير صاحبها.

قال الناطق باسم وكالة الملكية الفكرية إيلنور محمدلي لوكالة أذرتاج إنهما أكدا على انهما لم يعرفا أن هذه الاغنية لها مؤلفها وملحنها وليست بأغنية شعبية فلكلورية واذا عرفاها طلبا الإذن لاستخدامها في الألبوم وأعربا عن أسفهما للحادث.

تتفهم الشركة تماماً خيبة أمل ورثة فكرت أميروف معلنة انها مستعدة لتصحيح الأخطاء.

بالإضافة إلى ذلك، كتبت الشركة في خطابها المرسلة أن أغنية "هوشر" ستُحذف من القائمة أثناء إعادة إصدار ألبوم "كارين"، بما في ذلك أن موسيقى هذه الاغنية غير منسوبة الى فاردان هوفانيسيان وإيمري كولتكين، وأغنية "أغنية العربي الأعمى" من تأليف فكرت أميروف وأخطأت الشركة في تحديد هذا. كذلك أعلنت الشركة أنها ستنشر بيانا عاما للجمهور بهذا الشأن وأن الشركة مستعدة لحذف أغنية " هوشر" من جميع المنصات.

يخضع الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في القانون ضد الانتحال للرقابة الصارمة لوكالة الملكية الفكرية وورثة فكرت أميروف. سيتم تزويد الجمهور بمعلومات إضافية حول تقدم القضية.