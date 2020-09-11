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    الشباب الراغبون في تحويل فكرتهم إلى رأس مال يتمكنون من تسجيل مشاريعهم على منصة Wish.az

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٨]

    باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

    أقيم التدريب عبر الإنترنت على منصة Wish.az بمشاركة الخريجين وأعضاء هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة أذربيجان التقنية (AzTU).

    افادت الجامعة وكالة أذرتاج أن التدريب الذي أداره مؤسسا Global Innovations LLC زينال كريم زاده وتوغرول رحيملي، قُدمت معلومات حول آفاق الشركة. أشير إلى أن الشباب الموهوبين الذين يرغبون في الانخراط في أنشطة ريادة الأعمال وتحويل أفكارهم إلى رأس مال يمكنهم تسجيل مشاريعهم على منصة Wish.az.

    وخلال الاجتماع الذي استمر ساعتين، أكد رئيس قسم النظرية الاقتصادية واقتصاديات الخدمة، عضو المجلس الوطني رفعت غولييف، والأستاذان صداقت عبد الرحمنوفا وإلهام أصلان زاده أن خريجي الجامعة يشغلون مناصب عليا في مختلف قطاعات الاقتصاد ويواصلون التعاون مع الجامعة.

    AZERTAG.AZ :الشباب الراغبون في تحويل فكرتهم إلى رأس مال يتمكنون من تسجيل مشاريعهم على منصة Wish.az
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    الشباب الراغبون في تحويل فكرتهم إلى رأس مال يتمكنون من تسجيل مشاريعهم على منصة Wish.az