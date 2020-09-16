68.8 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء في محطات الطاقة الرياحية
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أنتج في محطات الطاقة الرياحية في أذربيجان خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الماضي 68.8 مليون كيلوات ساعي من الكهرباء.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان 32.2 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء خلال 8 أشهر في محطات الطاقة الشمسية.
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