  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    68.8 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء في محطات الطاقة الرياحية

    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أنتج في محطات الطاقة الرياحية في أذربيجان خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الماضي 68.8 مليون كيلوات ساعي من الكهرباء.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان 32.2 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء خلال 8 أشهر في محطات الطاقة الشمسية.

    AZERTAG.AZ :68.8 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء في محطات الطاقة الرياحية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٥‎]
    أذربيجان تصدر الطاقة الكهربائية بقيمة 42.5 مليون
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]
    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح والشمس
    ١٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]
    انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]
    أذربيجان وايران تناقشان التعاون في مجال الطاقة الكهربائية
    68.8 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء في محطات الطاقة الرياحية