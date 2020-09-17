إنتاج 16.6 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أنتج 17 مليارا و207.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال أشهر يناير – أغسطس للعام الجاري. تم شراء السلع 16 مليارا و666.3 مليون كيلو واط / ساعي من الكهرباء.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 15 مليارا و736.6 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الحرارية 828.7 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و32.2 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و68.8 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.