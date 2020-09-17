زيادة الإنتاج في قطاعات الكهرباء والغاز والبخار

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم توفير مليار و320.5 مليون مانات من المنتجات في قطاع الكهرباء والغاز وإنتاج البخار والتوزيع والإمداد خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن حجم الإنتاج في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها بلغ 9.7 مليون مانات.

بلغت قيمة المنتجات المنتجة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها الشهر الماضي 211.8 مليون مانات.