تلاميذ المدارس الأذربيجانية يفوزون بثلاث ميداليات في الدورة الثانية والثلاثين للأولمبياد الدولي للمعلوماتية

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

تم تنظيم أولمبياد المعلوماتية الدولي الثاني والثلاثين في سنغافورة.

أبلغت وزارة التعليم وكالة أذرتاج أن تلاميذنا شاركوا في الأولمبياد عبر الاتصال المرئي من جامعة "ادا" حيث تنافس 343 مشارك من 87 دولة.

خلال يومي المنافسة في الأولمبياد، منحت للتلاميذ 5 ساعات كل يوم لحل 3 مسائل حسابية.

حقق تلاميذ المدارس الأذربيجانية نتائج ناجحة في المنافسة الأولمبية. وهكذا فاز تلميذا الصف الحادي عشر في ليسيه الفيزياء والرياضيات والمعلوماتية لوزارة التعليم أبو طالب نمازوف ومراد عيني زاده وتلميذ الصف العاشر في مدرسة كنجه الثانوية رقم 15 الحاملة اسم مشهدي عزيزبايوف عزيز حسينوف بميداليات برونزية.

وتجدر الإشارة إلى أن تلاميذنا يشاركون في هذه المسابقة منذ 1994. إلى جانب إنجازات هذا العام تم تحقيق الفوز بإجمالي ميدالية فضية و7 برونزية في المسابقات الأولمبية حتى الآن.

تتم عملية التحضير للأولمبياد الدولي للمعلوماتية بدعم من شركة "أذرسل تيليكوم".