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    اقتصاد


    نقل 126.2 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:١٦]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم نقل 126.2 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 58.8 في المائة من البضائع بالسيارات و7.6 في المئة منها عن طريق السكك الحديدية و3.1 في المئة عن طريق البحر و0.2 في المئة عن طريق الجو و30.3 في المائة عن طريق خط الأنابيب.

    AZERTAG.AZ :نقل 126.2 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات
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