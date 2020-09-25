السكك الحديدية تنقل 19.6 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٦]
باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
نقل 19.6 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو من العام الحالي عبر السكك الحديدية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن 65 في المائة من الواردات خلال هذه الفترة كانت الشحنات المنقولة عبر الطرق البرية و10.9 في المائة جوا و4.4 في المائة بحرا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٣]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١١]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١١]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٣]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٠]
١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٥]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٤]
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٥]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٠]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١٧]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٠]
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢٣]
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك