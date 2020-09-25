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    السكك الحديدية تنقل 19.6 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نقل 19.6 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو من العام الحالي عبر السكك الحديدية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن 65 في المائة من الواردات خلال هذه الفترة كانت الشحنات المنقولة عبر الطرق البرية و10.9 في المائة جوا و4.4 في المائة بحرا.

    AZERTAG.AZ :السكك الحديدية تنقل 19.6 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان
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