الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يوليو

باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن 270 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يوليو العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 4082 سيارة و25 حافلة إلى البلاد.