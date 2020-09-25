الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يوليو
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٣]
باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
قالت هيئة الجمارك في بيان إن 270 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يوليو العام الجاري.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 4082 سيارة و25 حافلة إلى البلاد.
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