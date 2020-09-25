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    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يوليو

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٣]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 270 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يوليو العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 4082 سيارة و25 حافلة إلى البلاد.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يوليو
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