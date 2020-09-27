باكو، 27 سبتمبر، اذرتاج قصفت القوات المسلحة لارمينيا في الساعة 06:00 في 27 سبتمبر بشكل مكثف مواقع القوات المسلحة الاذربيجانية والمناطق الاذربيجانية بالاسلحة الثقيلة والمدفعيات. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه نتيجة قصف قرة قابانلي في محافظة تارتار وجيراقلي واورتا قروند في محافظة اغدام والخانلي وشكوربايلي في محافظة فضولي وجوجوق مرجانلس في محافظة جبرائيل سقط المدنيين قتلى وجرحى. سييعلن عدد الضحايا بعد التدقيق. لردع هذا الاستفزاز العسكري ولتوفير امن وسلامة السكان المدنيين القاطنين قرب خط الجبهة يتخذ الجيش الاذربيجاني تدابير جوابية.

AZERTAG.AZ : الجيش الارميني يقصف المناطق السكنية: قتلى وجرحى بين المدنيين

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