عاجل: الدفاع الاذربيجاني يسكت نقاط نيران الاحتلال الارميني ويتصدى لفعالياته القتالية

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان اخير إن نقاط نيران قوات الاحتلال الارميني تسكت وفعاليتها القتالية يتصدى لها بنشاط متبادل منسجم لوحدات عسكرية في الخطوط الامامية ووحدات الصواريخ والمدفعية والطيران والمعدات المدرعة وسائر انواع الجيوش على طول خط الجبهة خاصة باتجاهي تارتار وأغدام وكذلك فضولي وجبرائيل اكثر مناطق خط الجبهة توترا.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن جيش أذربيجان يتخذ تدابير جوابية وهو يسيطر على ظروف العملية.

وسيطلع الإعلام والمجتمع على مزيد من المعلومات حول تطورات اخيرة تقع عند مناطق خط الجبهة.

ودعت الوزارة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية الافتراضية وغيرها لعدم اعتماد معلومات غير رسمية وغير مدققة وغير موضوعية لعدم اثارة قلق في اوساط الاهالي وكذلك ضمان امن المجندين.