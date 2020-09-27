  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    عاجل: الدفاع الاذربيجاني يسكت نقاط نيران الاحتلال الارميني ويتصدى لفعالياته القتالية

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٠١]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان اخير إن نقاط نيران قوات الاحتلال الارميني تسكت وفعاليتها القتالية يتصدى لها بنشاط متبادل منسجم لوحدات عسكرية في الخطوط الامامية ووحدات الصواريخ والمدفعية والطيران والمعدات المدرعة وسائر انواع الجيوش على طول خط الجبهة خاصة باتجاهي تارتار وأغدام وكذلك فضولي وجبرائيل اكثر مناطق خط الجبهة توترا.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن جيش أذربيجان يتخذ تدابير جوابية وهو يسيطر على ظروف العملية.

    وسيطلع الإعلام والمجتمع على مزيد من المعلومات حول تطورات اخيرة تقع عند مناطق خط الجبهة.

    ودعت الوزارة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية الافتراضية وغيرها لعدم اعتماد معلومات غير رسمية وغير مدققة وغير موضوعية لعدم اثارة قلق في اوساط الاهالي وكذلك ضمان امن المجندين.

    AZERTAG.AZ :عاجل: الدفاع الاذربيجاني يسكت نقاط نيران الاحتلال الارميني ويتصدى لفعالياته القتالية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٢٨]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يواصل هجومه المضاد السريع
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٦]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يطلق النيران على المدنيين، على خلاف جيش أرمينيا
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٥‎]
    وزارة الاتصالات تفرض قيودا على الانترنت للتصدي لاستفزازات ارمينية
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٠]
    وزارة الدفاع: وحدات الدفاع الاذربيجاني تتفوق تفوقا كاملا على العدو على طول الجبهة
    عاجل: الدفاع الاذربيجاني يسكت نقاط نيران الاحتلال الارميني ويتصدى لفعالياته القتالية