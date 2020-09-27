الجيش الاذربيجاني يشن هجوما معاكسا على طول خط الجبهة

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

بدأ الجيش الأذربيجاني الهجوم المعاكس ضد العدو على طول خط الجبهة لردع هجوم العدو وضمان سلامة وامن السكان المدنيين.

أفادت اذرتاج ان الجيش الاذربيجاني باستخدام الدبابات والمدفعيات والطيران والطائرات دون طيار يقصف مواقع العدو في خط الجبهة. قتل عدد كبير من جنود العدو وتم تدمير منشآت عسكرية ومدرعات.

تم تدمير 12 منظومة الصواريخ "اوسا" الارمينية. اسقطت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الاذربيجانية ولكن طاقمها على قيد الحياة.