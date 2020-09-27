  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الاتصالات تفرض قيودا على الانترنت للتصدي لاستفزازات ارمينية

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٥‎]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    فرضت قيود على شبكة الانترنت على نطاق البلد من اجل التصدي لاستفزازات واسعة النطاق تقوم بها ارمينيا.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا أن الوزارة فرضت قيودا على شبكات الانترنت على نطاق البلد.

    وقالت الوزارة انها تأمل في قبول مواطني أذربيجان ظروفا متكونة بسبب قيود مفروضة على شبكات الانترنت في ظروف النزاع المسلح.

    AZERTAG.AZ :وزارة الاتصالات تفرض قيودا على الانترنت للتصدي لاستفزازات ارمينية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٢٨]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يواصل هجومه المضاد السريع
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٦]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يطلق النيران على المدنيين، على خلاف جيش أرمينيا
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٠]
    وزارة الدفاع: وحدات الدفاع الاذربيجاني تتفوق تفوقا كاملا على العدو على طول الجبهة
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:١٠]
    الجيش الاذربيجاني يشن هجوما معاكسا على طول خط الجبهة
    وزارة الاتصالات تفرض قيودا على الانترنت للتصدي لاستفزازات ارمينية