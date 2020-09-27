وزارة الاتصالات تفرض قيودا على الانترنت للتصدي لاستفزازات ارمينية

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

فرضت قيود على شبكة الانترنت على نطاق البلد من اجل التصدي لاستفزازات واسعة النطاق تقوم بها ارمينيا.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا أن الوزارة فرضت قيودا على شبكات الانترنت على نطاق البلد.

وقالت الوزارة انها تأمل في قبول مواطني أذربيجان ظروفا متكونة بسبب قيود مفروضة على شبكات الانترنت في ظروف النزاع المسلح.