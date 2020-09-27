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    وزارة الدفاع: وحدات الدفاع الاذربيجاني تتفوق تفوقا كاملا على العدو على طول الجبهة

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٠]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع إن معلومات نشرتها جهات ارمينية تزعم بتدمير 3 دبابات ومروحيتين و3 طائرات بدون طيار خاصة بقوات الدفاع الاذربيجاني كذبة وتضليل.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الاذربيجاني تتفوق تفوقا كاملا على العدو على طول الجبهة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: وحدات الدفاع الاذربيجاني تتفوق تفوقا كاملا على العدو على طول الجبهة
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