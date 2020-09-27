وزارة الدفاع: وحدات الدفاع الاذربيجاني تتفوق تفوقا كاملا على العدو على طول الجبهة
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٠]
باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج
قالت وزارة الدفاع إن معلومات نشرتها جهات ارمينية تزعم بتدمير 3 دبابات ومروحيتين و3 طائرات بدون طيار خاصة بقوات الدفاع الاذربيجاني كذبة وتضليل.
أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الاذربيجاني تتفوق تفوقا كاملا على العدو على طول الجبهة.
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