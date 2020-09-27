وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يواصل هجومه المضاد السريع

باكو، 27 سبتمبر، اذرتاج

قصفت القوات المسلحة لأرمينيا في الساعة 06:00 في 27 سبتمبر بشكل مكثف مواقع القوات المسلحة الاذربيجانية والمناطق الاذربيجانية بالأسلحة الثقيلة والمدفعيات.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه نتيجة قصف قرة قابانلي في محافظة تارتار وجيراقلي واورتا قروند في محافظة أغدام وإلخانلي وشكوربايلي في محافظة فضولي وجوجوق مرجانلي في محافظة جبرائيل سقط المدنيين قتلى وجرحى.

قال هذه الكلمات المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الاذربيجاني انار ايوازوف في حديثه مع الصحفيين في 27 سبتمبر.

قال ايوازوف ان اتجاهات تارتار – آغدام وفضولي – جبرائل من خط الجبهة تشهد اشتباكات عنيفة ويسكت الجيش الاذربيجاني مواقع نيران العدو باستخدام قوات الصواريخ والمدفعيات والمدرعات والطيران وغيرها من تشكيلات الجيش.

اتخذت قيادة الجيش الاذربيجاني قرارا لشن الهجوم المضاد على طول خط الجبهة لردع هذا الاستفزاز العسكري ولتوفير امن وسلامة السكان المدنيين القاطنين قرب خط الجبهة.

قتل عدد كبير من جنود العدو وتم تدمير منشآت عسكرية ومدرعات في خط الجبهة وفي عمق خط الجبهة.

تم تدمير 12 منظومة الصواريخ "اوسا" الارمينية.

تعرضت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية للنيران ولكن طاقمها استطاع توجيها نحو الجانب الاذربيجاني من خط الجبهة وطاقمها على قيد الحياة.

تستمر عمليات الهجوم المضاد على طول خط الجبهة.