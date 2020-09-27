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    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يطلق النيران على المدنيين، على خلاف جيش أرمينيا

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٦]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    اتخذت قيادة الجيش الاذربيجاني قرارا لشن الهجوم المضاد على طول خط الجبهة لردع هذا الاستفزاز العسكري ولتوفير امن وسلامة السكان المدنيين القاطنين قرب خط الجبهة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بيان نشرته وزارة الدفاع. جاء في البيان: "نعلن رسميا ان الجيش الاذربيجاني لا يستهدف السكان المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية ذات الطابع المدني. على خلاف أرمينيا المعتدية، تلتزم أذربيجان لمتطلبات مواد القانون الإنساني الدولي الى جانب اتفاقيات جنيف اثناء العمليات العسكرية.

    يضع الجيش الأرميني مواقعه العسكرية ومواقع نيرانه عمدا في عمق المناطق السكنية وقربها.

    يدعو الجيش الاذربيجاني السكان المدنيين القاطنين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة الى تجنب الاقتراب من المنشآت العسكرية.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يطلق النيران على المدنيين، على خلاف جيش أرمينيا
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