باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج يوجه الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف نداء الى الشعب.

AZERTAG.AZ : الرئيس الاذربيجاني يوجه نداء الى الشعب (يتم تحديثه)

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