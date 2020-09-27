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    أخبار رسمية


    الرئيس الاذربيجاني يوجه نداء الى الشعب (يتم تحديثه)

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥‎٠]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    يوجه الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف نداء الى الشعب.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني يوجه نداء الى الشعب (يتم تحديثه)
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    الرئيس الاذربيجاني يوجه نداء الى الشعب (يتم تحديثه) الرئيس الاذربيجاني يوجه نداء الى الشعب (يتم تحديثه) الرئيس الاذربيجاني يوجه نداء الى الشعب (يتم تحديثه)