الرئيس الاذربيجاني يوجه نداء الى الشعب (يتم تحديثه)
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٠]
باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج
يوجه الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف نداء الى الشعب.
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