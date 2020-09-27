تركيا: المسؤولية عن جميع الاحداث السيئة في المنطقة تقع على ارمينيا

أنقرة، 27 سبتمبر، أذرتاج

سياسة الاحتلالية التي تنتهجها ارمينيا منذ السنوات الطويلة واستهدافها المسالمين المدنيين تهديد على القانون الدولي فلذلك تقع المسؤولية كلها عن جميع الاحداث السيئة في المنطقة على ارمينيا. وتركيا تقف كما كان دائما الى جانب أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن وسائل الاعلام الجماهيرية الرائدة في تركيا تواصل نشر معلومات حول الاوضاع المتوترة المتكونة بين البلدين جراء استفزازات عسكرية ارمينية.

وتنشر وكالات الانباء الكبرى التركية بما فيه الاناضول وترت خبر وأ خبر على مواقعها الالكترونية وقنواتها المتلفزة تقارير واسعة تحليلية حول اسباب التوتر وتصاعد حدته بين ارمينيا وأذربيجان واهداف الاستفزازات الارمينية واغراضها وتشدد على أن قوات الاحتلال الارميني تستهدف استهدافا غدرا مسالمين عزل ومنشآت مدنية عند خط الجبهة والمناطق الحدودية مشيرة الى أن قوات الدفاع الاذربيجاني مضطرة الى تشديد تدابيرها الدفاعية والى تنفيذ تدابير جوابية عقابية.

شاهتاختي مراسل أذرتاج