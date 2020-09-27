مستشار رئيس تركيا: على المجتمع الدولي أن يطالب ارمينيا بوقف هذه الاستفزازات فورا
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٠]
أنقرة، 27 سبتمبر، أذرتاج
نستنكر بشدة حملات ارمينيا على أذربيجان. وقد خرقت ارمينيا نظام وقف اطلاق النار بحملات على المناطق السكنية مبدية مرة اخرى انها ضد السلام والاستقرار. وعلى المجتمع الدولي أن يطالب ارمينيا بوقف هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور.
أفادت أذرتاج عن تغريدة كتبها مستشار رئيس تركيا ابراهيم كالين على شبكة التواصل الاجتماعي بشأن الاوضاع المتوترة المتكونة جراء الاستفزازات العسكرية الارمينية الاخيرة أن "تركيا واقفة الى جانب أذربيجان ازاء هذه الحملات الغدرة ونسأل الله تعالى الرحمة لاخوتنا الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الحملات. وليست أذربيجان بوحدها بل هي مالكة دعم كامل من جانب تركيا".
شاهتاختي مراسل أذرتاج
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