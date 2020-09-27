الرئيس إلهام علييف: الجيش الاذربيجاني يلحق حاليا ضربات على المواقع العسكرية للعدو

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

ارتكبت القوات المسلحة لأرمينيا اليوم استفزازات عسكرية واسعة النطاق في خط الجبهة.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة لاذربيجان توجه بنداء بهذا الشأن الى الشعب.

جاء في النداء: "قصف العدو اليوم من الاتجاهات المختلفة مناطقنا السكنية وفي الوقت ذاته مواقعنا العسكرية باستخدام الأسلحة المختلفة بما فيها المدفعية. نتيجة القصف والنيران قتل المدنيون والجنود الاذربيجانيون واصيبوا بجروح. رحم الله شهداءنا! ودماؤهم لن تذهب هدرا. يواصل الجيش الاذربيجاني ضرباته على المواقع العسكرية للعدو ونتيجة لهذه الضربات تم تدمير العديد من المدرعات التابعة لجيش العدو. وهذا مؤشر جديد على الفاشية الارمينية."