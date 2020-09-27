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    سياسة


    الرئيس الاذربيجاني: لا اهداف عسكرية لنا في أراضي أرمينيا

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٦]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    ليست لأذربيجان أهدافا عسكرية في أراضي أرمينيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة لأذربيجان في نداء توجه به الى الشعب.

    كما جاء في النداء: "في الأوقات الأخيرة اكتسبت الاستفزازات العسكرية من قبل أرمينيا ضد أذربيجان طابعا منتظما. نتيجة القصف المدفعي في اتجاه توفوز الواقعة في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في شهر يوليو قتل عسكريونا وشخص مدني. وليس خافيا على احد ان الطلقة الأولى والقصف الأول جاء من أرمينيا. وأول من لقي مقتله هو العسكريون الاذربيجانيون. ردت أذربيجان ردا مناسبا على العدو ولم يتمكن من التقدم ولو شبرا واحدا. وأوقف العدو وتم الحفاظ على وحدة أراضي بلدنا. نتيجة الضربات العنيفة، اضطرت أرمينيا للرضوخ. قلت عن هذا وأقول مرة أخرى، اذا اردنا فنحن قادرون على اجراء عمليات عسكرية في أراضي أرمينيا. لكن ليست لنا اهداف عسكرية في داخل أراضي أرمينيا. بهذا السبب وقف اطلاق النار بعد عدة أيام."

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني: لا اهداف عسكرية لنا في أراضي أرمينيا
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