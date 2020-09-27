باكو، 27 سبتمبر، اذرتاج يواصل الجيش الاذربيجاني معارك من اجل تحرير المرتفعات المهمة الاستراتيجية من احتلال جيش أرمينيا في اتجاه تارتار – اغدام وفضولي – جبرائل وجبال موروفداغ. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان جيوش الصواريخ والمدفعية ووسائل الطيران تقصف المواقع القيادية للعدو وتدمر القوى البشرية للعدو وآلياته القتالية ومنشآته العسكرية. المعارك العنيفة مستمرة على طول خط الجبهة.

AZERTAG.AZ : الجيش الاذربيجاني يواصل هجومه المضاد

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