أنقرة، 27 سبتمبر، أذرتاج قال مصطفى شنتوب رئيس البرلمان التركي تعليقا على الاستفزاز العسكري واسع النطاق الذي ترتكبها ارمينيا على طول خط التماس إن ارمينيا دولة ارهابية غير قابلة للاصلاح ليست بتهديد على أذربيجان وحدها بل على السلام الاقليمي ايضا.

AZERTAG.AZ : رئيس البرلمان التركي: ارمينيا دولة ارهابية غير قابلة للاصلاح تهدد السلام في المنطقة

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